"Siamo in emergenza sangue", l'appello di Avis ai tifernati - Tuttoggi

Il Centro Nazionale Sangue ha accertato che nei primi 4 mesi di quest’anno in Umbria si è registrato uno dei più elevati aumenti dei consumi delle unità di globuli rossi rispetto alla programmazione per il 2022 (con un +8%) e in questo momento gli ospedali di Perugia e Terni, dove sono concentrate le principali attività ospedaliere, sono stati costretti a ridurre alcune attività chirurgiche tra quelle programmate e rinviabili.

“Chiediamo ai nostri cari donatori, – ha detto Novelli – sapendo che nei momenti di difficoltà hanno sempre mostrato grande altruismo per il bene della collettività e la salvaguardia della vita, di rispondere al nostro accorato appello. Sollecitiamo dunque, tutti coloro che siamo in buona salute e comunque ne hanno la possibilità di effettuare una prenotazione chiamandoci allo 0758553396 dalle 9 alle 11.30 e ci aiutino ad incrementare le donazioni, offrendo il loro sangue per far fronte alle crescenti necessità”.

L’Avis comunale di Città di Castello ha anche chiesto all’Amministrazione comunale di colorare di rosso la Torre Civica nella notte del 14 giugno (Giornata mondiale del donatore), un modo per celebrare la generosità di tutti i donatori locali ma anche per ricordare a tutti che la necessità di sangue è continua e c’è bisogno dell’impegno di tutti per il bene dei malati. “Mi piace ricordare – ha concluso il presidente – che ogni goccia di sangue donato salva una vita”,