Emergenza energia, sì a stufe e caminetti | Quest'anno niente ordinanza a Terni - Tuttoggi

Rincari gas ed energia elettrica

“Tutto ciò ha già costretto e costringe la popolazione a attivare sistemi di riscaldamento più economici o tradizionali, in attesa che la bolla che crea i rincari di gas e energia elettrica torni almeno a una parvenza di sostenibilità”. “È una fase emergenziale e per questo, almeno temporaneamente, si devono contemperare tutte le problematiche”.

Le misure del MITE

La sospensione del provvedimento sul divieto d’uso dei camini caminetti e stufe, sarà in parte compensata dall’emanazione del decreto di recepimento del regolamento ministeriale (MITE) per il contenimento dei consumi energetici. Tra le misure previste, la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. Non è prevista l’ipotesi di ridurre il riscaldamento negli ospedali. Inoltre i limiti di esercizio degli impianti termici, saranno ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.