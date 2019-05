Elezioni, turno di ballottaggio a Foligno

share

In occasione del turno di ballottaggio fissato per domenica 9 giugno, lo sportello anagrafe del Comune, sito in Piazza della Repubblica, sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali che siano da rinnovare per esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto; per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorale a seguito di deterioramento, smarrimento o furto della stessa e per l’aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale a seguito di cambio di indirizzo che comporti la variazione della sezione elettorale.

Questi gli orari di apertura: lunedì 3 giugno, dalle 15 alle 17, mercoledì 5 giugno, dalle 15 alle 17, venerdì 7 giugno, dalle 9 alle 18, sabato 8 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

