Elezioni suppletive umbre per il Senato, il M5s candida Roberto Alcidi - Tuttoggi

Questa volta il Movimento 5 stelle brucia destra e sinistra e parte per primo nella corsa per il seggio al Senato lasciato libero da Donatella Tesei. La candidatura è quella di Roberto Alcidi, spoletino, dipendente della Maccanotecnica Umbra di Campello sul Clitunno.

Il Movimento 5 stelle torna a puntare dunque su Spoleto (lo spoletino Samuele Bonanni è anche uno dei tre facilitatori umbri), una delle città dove per primo è riuscito ad avere una rappresentanza, ma che alle elezioni comunali non ha presentato un proprio candidato per le vicende legate al “caso Biondi”.

Per le suppletive del collegio Umbria 2 al Senato si vota l’8 marzo. Questi i 60 comuni in cui si andrà al voto: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Bevagna, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Foligno, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.