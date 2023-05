Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta | Verso ballottaggio Masselli-Bandecchi - Tuttoggi.info

Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta. Chiusi i 129 seggi, 7 candidati sindaco in corsa per Palazzo Spada

Chiuse le operazioni di voto nel Comune di Terni: alle ore 15 si sono chiusi i 129 seggi ed è iniziato lo spoglio delle schede. Al momento, non si hanno notizie di irregolarità. Si ricorda che, in caso di ballottaggio, si andrà nuovamente al voto il 28 e 29 maggio con le stesse modalità.

Probabilmente, stando ai primi dati delle sezioni scrutinate, Masselli e Bandecchi andranno al ballottaggio.

Elezioni, i dati dell’affluenza

Il dato dell’affluenza si attesta al 55,67%, mentre nella scorsa tornata delle amministrative si era registrato il 59,44%.

Aggiornamento 18.29 Sezioni scrutinate 17: Masselli 34,15; Bandecchi 30,44; Kenny 21,24; Fiorelli 11,08; Tobia 1,18: Fiorini 1,15; Cianfoni 0,76.

Aggiornamento 18.10 Sezioni scrutinate 14: Masselli 34,83; Bandecchi 29,86; Kenny 22,19; Fiorelli 10,41; Tobia 1,19; Fiorini 1,04; Cianfoni 0,47.

Aggiornamento 18.02 Sezioni scrutinate 13: Masselli 34,26; Bandecchi 30,16; Kenny 21,67; Fiorelli 11,13; Fiorini 1,19; Tobia 1,15; Cianfoni 0,43.

Aggiornamento 17.49 Sezioni scrutinate 11: Masselli 33,66; Bandecchi 30,39; Kenny 22,24; Fiorelli 11,37; Tobia 1,24; Fiorini 0,70; Cianfoni 0,40.

Aggiornamento 17.37 Sezioni scrutinate 7: Masselli 33,42; Bandecchi 30,03; Kenny 23,15; Fiorelli 11,31; Tobia 0,96; Fiorini 0,87; Cianfoni 0,26.

Aggiornamento 17.26 Sezioni scrutinate 5: Bandecchi 33,54%; Masselli 32,20; Kenny 21,22; Fiorelli 10,85%; Tobia 0,98; Fiorini 0,85%; Cianfoni 0,37%.

Aggiornamento 17.03 Sezioni scrutinate 3: Bandecchi Stefano 32,72%; Masselli Orlando 31,11 %; Kenny Josè Maria 22,12%; Fiorelli Claudio 12,44%; Fiorini Emanuele 0,92 %; Cianfoni Paolo 0,69%; Tobia Silvia 0%. Le notizie che arrivano dai seggi indicano un trend che vede, al momento, Masselli al primo posto, seguito da Bandecchi. Perplessità nel PD.

Alcuni cittadini seguono lo spoglio a Palazzo Spada, sede del Comune di Terni.

[di Luca Biribanti e Marco Menta]

Elezioni, spoglio in diretta

