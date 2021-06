Elezioni, Serafini e Massetti propongono candidatura a sindaco di Luca Secondi - Tuttoggi

Per i rappresentanti di 'Azione - Città di Castello' e 'Italia Viva' è il nome giusto "a disposizione di tutto il centro moderato"

Tra i vari nomi che stanno circolando in questi giorni per la poltrona di nuovo sindaco di Città di Castello, quello di Luca Secondi sembra aver già trovato una forte approvazione da parte di Claudio Serafini del circolo ‘Azione – Città di Castello’ e di Vittorio Massetti, consigliere comunale tifernate entrato da qualche mese nel partito ‘Italia Viva’.

Entrambi vedrebbero infatti la candidatura dell’attuale vicesindaco alle prossime elezioni amministrative come “un segnale importante per l’esperienza del pur giovane amministratore, per la sua dinamica partecipazione alla vita associativa cittadina e soprattutto per la sua storia politica di appartenenza ed autonomia con al centro valori ed ideali”.

Il nome giusto, dunque – sottolineano Serafini e Massetti – “a disposizione di tutte le forze politiche del centrosinistra e moderate che stanno cercando di trovare un percorso comune per presentarsi uniti alle prossime elezioni amministrative”.

I rappresentanti di Azione e Italia Viva, però, pur sostenendo a gran voce la proposta di Luca Secondi, auspicano che la scelta definitiva del candidato possa essere “certificata da primarie di coalizione, mezzo democratico che ridia al popolo quella centralità da troppo tempo negata dai partiti”.