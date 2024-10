Elezioni regionali, liste in Corte d’Appello: aumentano i candidati per la presidenza

Simona Giuliani, in qualità di segretaria del partito Quinto Polo, aveva annunciato che che anche Fabrizio Pignalberi si sarebbe candidato per la presidenza della Regione Umbria. E nel primo dei due giorni in cui si possono presentare candidature, liste e simboli alla Corte di Appello di Perugia (il termine scade alle ore 12 di sabato), Pignalberi ha presentato la propria candidatura.

Sostenuto da due liste: Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia. Non c’è Ciao Rino, il cui stemma compariva nel manifesto che ritraeva il candidato Pignalberi, con lo slogan “Il cambiamento… facciamolo insieme!!!”.

Non era stata annunciata, invece, la candidatura di Giuseppe Pino Paolone, l’imprenditore laziale del settore della bioedilizia che con la lista Forza del Popolo ha già tentato varie avventure elettorali, tra cui quella per la presidenza della Regione Abruzzo lo scorso marzo.

Se tutti coloro che hanno annunciato e presentato la propria candidatura supereranno il vaglio dell’Ufficio unico circoscrizionale circa la regolarità della documentazione prodotta, sulle schede elettorali il 17 e 18 novembre gli umbri troveranno dunque 10 candidati (ma c’è ancora la giornata di sabato per le sorprese) per la presidenza della Regione: Donatella Tesei, Stefania Proietti, Marzo Rizzo, Moreno Pasquinelli, Roberto Fiore, Martina Leonardi, Francesco Miroballo, Elia Fiorini, Fabrizio Pignalberi. E Pino Paolone.

Queste le due liste presentate a sostegno di Pignalberi:

Più Italia sovrana

Andrea Caputo

Silvana Lidia Agozzino

Massimo Valeri

Alberta Casaburi

Domenico Manganiello

Asia Evangelisti Asia

Giuseppe Lo Iacono

Simona Giuliani

Livio Durante Livio detto Germano Marchitti

Sonia Venditti

Roberto Perna

Erika Evangelisti

Rudy Colaone

Sonia Verrelli

Orlando Antonelli

Sharol Pinna

Fabio Salvati

Chiara Masolo

Antonio Barbuto

Melania Paola Macrì Melania

Quinto Polo per l’Italia

Simona Gabbiani

Nazzareno Costantini

Antonietta Carusone

Gianni Scala

Emanuela Turiaco

Fabio Ronci

Vanessa Lisi

Roberto Bocchini

Siria Neccia

Giuseppe Coltellacci

Vanessa Usai

Paolo Susini

Monica Chenal

Mauro Massa

Loredana Scarfagna

Riccardo Marchetti

Jessica Corsetti

Gianni Tizzanini

Elisabetta Chianese

Mauro Fantauzzi