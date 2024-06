Elezioni, nella Fascia vince la continuità con 4 conferme e un volto "nuovo" | Tutte le preferenze - Tuttoggi.info

Tris di Presciutti a Gualdo, di Vergari a Scheggia e di Capponi a Costacciaro | Fugnanesi conquista il suo secondo mandato, a Fossato esordisce Polidori, ex vice della Ferracchiato

Nei 5 Comuni della Fascia appenninica non si cambia. Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Costacciaro e Fossato di Vico, nelle elezioni appena concluse, hanno scelto la continuità.

Gualdo Tadino

A partire dalla città della Rocca Flea il vulcanico Massimiliano Presciutti ha conquistato il suo terzo mandato con il 47,82% (3859 voti), battendo la sfidante di centrodestra Simona Vitali, attestatasi al 41,40% (3341 voti), e l’ex vice Fabio Pasquarelli con il 10,78% (870 voti).

Nonostante un testa a testa durato fino agli ultimi 5 seggi – quelli che hanno poi decretato lo sprint finale del sindaco uscente – Presciutti ha vinto quindi per poco più di 500 voti, trionfando in 13 sezioni su 20. Saranno quindi 11 gli scranni in Consiglio comunale dove siederanno altrettanti membri della sua lista “Gualdo 2030”, mentre Rifare Gualdo” della Vitali ne avrà 4 e Pasquarelli uno (il suo). Qui sotto tutte le preferenze, in grassetto i 16 eletti in Consiglio.

Massimiliano Presciutti, 11 seggi

Gualdo 2030: Elisa Allegrucci 79, Adriana Bartoccioni 135, Gabriele Bazzucchi 290, Alice Betti Sorbelli 132, Vincenzo Casanova 89, Jada Commodi 587, Maria Paola Gramaccia 391, Flavia Guidubaldi 272, Giorgio Locchi 606, Giovanni Marinelli 127, Giovanni Massaro 33, Sebastien Mattioli 113, Roberta Negrini 33, Marco Parlanti 585, Simonetta Parlanti della Simonetta 285, Michele Pascolini 270

Simona Vitali, 4 seggi (3 + candidato sindaco)

Rifare Gualdo: Fabio Viventi 379, Alessia Raponi 340, Cinzia Natalini 387, Elisa Barberini 248, Alessandra Bisciaio 103, Angelo Cardinali 316, Chiara Casciani 355, Daniele Fazi 171, Massimo Fedeli 206, Gianni Frillici 196, Filippo Fruttini 129, Elia Luzzi 15, Filippo Marini 44, Fausto Paciotti 319, Jorida Prendi 67, Robert Shahini 83

Fabio Pasquarelli, 1 seggio (candidato sindaco)

Gualdo: Lisa Chiavini 94, Gian Luca Anderlini 21, Niki Bazzucchi 16, Alessandro Bossi 35, Maurizio Bucari 18, Mirco Capecci 51, Emanuele Ercoli 58, Simona Frillici 54, Juljan Gjeci detto Juli 18, Vittoria Matarazzi 44, Simona Pallucca 83, Doriano Pasquarelli 63, Monica Pica 32, Francesca Sabbatini 22, Pier Giorgio Talamelli 48, Nicola Valentini 14.

–

Costacciaro

Le altre conferme arrivano da Costacciaro, dove Andrea Capponi – candidato unico – ha ottenuto la maggioranza dei voti necessaria (serviva il 40% degli elettori e il 50% dei voti validi) conquistando il suo terzo mandato. In Consiglio comunale non ci sarà opposizione, tutti eletti i candidati della lista di Capponi.

Andrea Capponi, 100% (505 voti) – 10 seggi

Costacciaro Per Tutti: Cinzia Bravini 4, Adele Bucci 16, Iginio Bugliosi 20, Federico Castellani 29, Patrizia Lupini 33, Paolo Mascolini 31, Alessandro Monni 29, Carlo Roscini 7, Leonardo Rossi 38, Giorgio Valentini 11

–

Fossato di Vico

Stessa cosa per Lorenzo Polidori a Fossato di Vico, che sebbene fosse all’esordio come candidato sindaco (anch’esso unico in lizza), è stato votato dagli elettori nel segno della continuità con l’ex primo cittadino Monia Ferracchiato, di cui era vice.

Lorenzo Polidori, 100% (1152 voti) 10 seggi

Fossato è di Tutti: Roberto Bartoletti 50, Beatrice Castellani 94, Luca Crippa 100, Primo Fabbri 34, Federico Giovagnoli 48, Annalisa Gnagni 89, Irene Monacelli 57, Fabrizio Paciotti 109, Nicoletta Pompei 26, Valerio Vantaggi 39

–

Scheggia e Pascelupo

Vittorie netta, invece, a Scheggia e Pascelupo, dove Fabio Vergari ha fatto tris con il 77,94% (597 voti), a discapito di Fabio Masseroni con il 22,06% (169 voti), e a Sigillo, con Giampiero Fugnanesi che ha raccolto il 75,42% (1022 voti), riconfermandosi sindaco per la seconda volta, ai danni di Claudio Rosati, fermatosi al 24,58%. Sotto, in grassetto, i 10 consiglieri eletti.

Fabio Vergari, 77,94% (597 voti) – 7 seggi

Progetto Comune: Monia Bei 45, Mariella Facchini 77, Camilla Fecchi 15, Vittorio Lanuti 31, Alberto Lupini 24, Andrea Mariucci 67, Sauro Mariucci 49, Alberto Moriconi 33, Mario Rosi 73, Fabio Valli 3

Fabio Masseroni, 22,06% (169 voti) – 3 seggi (2 + candidato sindaco)

Il Paese che Verrà: Carlo Cenci 11, Giovanni Crociani 12, Celestino Diamantini 8, Alberta Leri 22, Gaetano Lupini 29, Mauro Lupini 19, Chiara Margarito 0

Sigillo

Giampiero Fugnanesi, 75,42% (1022 voti) – 7 seggi

Sigillo Sei Tu: Alessandro Anemone 89, Gian Piero Bocci 85, Chiara Cesarini 53, Cristian Gnagni 50, Karin Michela Hauffe Solari detta Karin 70, Enzo Mariotti 29, Fabio Quartu 18, Francesco Silvestrucci 140, Elettra Smacchi 34, Nadia Tittarelli 64

Claudio Rosati, 24,58% (333 voti) – 3 seggi (2 + candidato sindaco)

Il Sigillo Giusto: Claudio Biagini 35, Mirco Casagrande 10, Claudio Cecchetti 59, Jacopo Fara 9, Alessia Fumanti 20, Nazzareno Mariucci 41, Mauro Rosati 6