Elezioni Monte Santa Maria, Rignanese sfida la "veterana" Michelini | 18 candidati consiglieri - Tuttoggi.info

Il giovanissimo candidato del centrodestra (appena 27 anni) prova a spodestare il sindaco uscente, in carica dal 2013 e a caccia del terzo mandato

A Monte Santa Maria Tiberina, Comune con poco più di 1150 abitanti, sarà sfida a due nelle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Fino a pochi giorni fa la candidatura solitaria della sindaca uscente Letizia Michelini (che insegue il tris) sembrava ormai certa (in quel caso le sarebbe bastato il 50% dei voti più uno per confermarsi) ma proprio ieri (13 aprile), è arrivato il nome dello sfidante del centrodestra che tenterà di spodestare il sindaco dem in carica dal 2013.