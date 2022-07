Elezioni il 25 settembre, niente ferie d’agosto per 2mila dipendenti comunali

Le scadenze per le presentazioni delle liste

In tutti i Comuni dovranno lavorare a pieno ritmo servizio elettorale, demografico, stato civile, protocollo, polizia municipale, servizi tecnici ai quali si aggiungono i lavoratori delle prefetture e tribunali. Scadono infatti in prossimità di Ferragosto le presentazioni delle liste e dei candidati, vanno indetti i comizi elettorali, nominati presidenti e scrutatori per ogni seggio, definite le liste dei votanti, garantita la regolarità della campagna elettorale all’interno degli appositi spazi elettorali predisposti in ogni Comune.

Insomma, se solitamente ad agosto l’Italia rallenta causa ferie, almeno la macchina pubblica dovrà lavorare quasi normalente.

Appello ai candidati: ricordatevi del pubblico impiego

Un “sacrificio” che, rileva il sindacato, di cui la politica dovrebbe ricordarsi. La Fp Cisl Umbria chiede, per questo, ai prossimi candidati umbri alle elezioni politiche di porre all’interno dei loro programmi il tema della valorizzazione delle tante professionalità presenti all’interno del pubblico impiego, in un’ottica di tutela e garanzia di fondamentali diritti pubblici ai cittadini.

“Se ai lavoratori pubblici dei Comuni e dei Ministeri si aggiungono i lavoratori della sanità, operanti h24 ed impegnati anche questa estate nell’emergenza Covid ed ai tanti ingressi nei pronto soccorso connessi alle elevate temperature – afferma il responsabile Fp Cisl Umbria, Luca Talevi – si tratta di una estate caratterizzata, ancora una volta, dall’elevato impiego numerico di lavoratori pubblici.

Aperta anche la Fp Cisl

Anche la Fp Cisl Umbria sarà aperta ad agosto, per consentire che in ogni realtà lavorativa si garantiscano i servizi fondamentali per la regolarità delle elezioni, contestualmente alla garanzia delle ferie estive previste dal CCNL ed oggetto di programmazione in ogni realtà nei mesi scorsi.