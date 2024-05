Elezioni, Gori candidato sindaco a Montecchio - Tuttoggi.info

Elezioni amministrative, a Montecchio il sindaco Gori tenta il bis. Ecco la squadra scelta per il voto dell'8 e 9 giugno

A Montecchio la lista “MONTECCHIO OLTRE – GORI SINDACO” si è presentata alla popolazione nei giorni scorsi. In una sala gremita, con orgoglio e un po’ di emozione il candidato sindaco, Federico Gori (sindaco uscente), e la lista di candidati Consiglieri hanno fatto la prima uscita pubblica. Il Sindaco uscente ha iniziato ringraziando tutti coloro che lo hanno accompagnato e supportato in questa esperienza amministrativa: “Una legislatura – ha ricordato il Sindaco Gori – iniziata con uno dei periodi più complicati di cui si abbia memoria, la pandemia, che però ha fatto scoprire a tutti una forza che nemmeno credevamo di avere”.

Elezioni, la lista di Gori

I vari candidati che sono intervenuti hanno tutti posto l’accento su quanto questo gruppo, frutto della continuità, si sia caratterizzato per armonia e collaborazione, sempre nell’interesse della collettività. Una lista di Comunità quella di MONTECCHIO OLTRE, che “come sempre troverà forza e ispirazione nelle persone, nelle Associazioni, Comunanze Agrarie, Parrocchie e Proloco, con l’obiettivo di crescere insieme. Sarà un momento speciale quello della campagna elettorale – ha concluso Gori – fatto di ascolto e confronto, per dare la possibilità agli elettori di scegliere da chi vorranno essere rappresentati per i prossimi cinque anni”.

I candidati

Francesco Moscatelli, Manuele Bernarducci, Antonio Selis, Ludovica Neri, Andrea Radicchio, Maurizio Pierini, Monica Bracciantini, Luca Dominici, Giovanni Pacifici, Giancarlo Salvatati-