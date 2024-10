Elezioni, ecco la lista con cui Fratelli d’Italia punta a guidare il centrodestra (e l’Umbria)

Fratelli d’Italia punta a guidare il centrodestra e a dare le carte in Regione, in caso di vittoria di Donatella Tesei, sostituendosi alla Lega nei numeri di inizio consiliatura a Palazzo Cesaroni. E quanto si punti anche “all’effetto Giorgia” in Umbria lo dimostra la mobilitazione governativa per la presentazione della lista di FdI, fatta a Perugia. Una prova di forza, proprio all’interno di quel Palazzo dei Priori dove a giugno il centrodestra a trazione FdI con la candidata Margherita Scoccia ha mancato la riconferma nel Comune del capoluogo.

A presentare la lista per le regionali, accanto al coordinatore regionale Emanuele Prisco, la responsabile della Segreteria nazionale di FdI, Arianna Meloni., sorella della premier. E naturalmente la candidata in cerca della riconferma a Palazzo Donini, Donatella Tesei.

In Sala dei Notari, insieme a tanti militanti, c’erano anche il vice ministro all’Economia Maurizio Leo, il sottosegretario Lucia Albano (sempre dicastero dell’Economia), il senatore Franco Zaffini, l’eurodeputato Marco Squarta e l’intera dirigenza regionale e locale di Fratelli d’Italia.

Ma oltre al traino nazionale, Fratelli d’Italia conta sulle preferenze che potranno intascare i singoli candidati, tra i quali figurano anche molti amministratori. A cominciare dalla capolista, l’assessore regionale al Bilancio e al Turismo, Paola Agabiti. E ancora, l’attuale presidente dell’Assemblea legislativa umbra Eleonora Pace, il consigliere regionale uscente Daniele Nicchi, l’assessore comunale a Foligno Marco Cesaro, l’ex amministratore unico di Umbraflor Matteo Giambartolomei, il vice sindaco di Umbertide Annalisa Mierla, il vicesindaco di Torgiano Attilio Persia. Altri hanno fatto esperienze di amministratore o siedono nei Consigli comunali. E poi, rappresentanti di associazioni nel mondo economico (come Francesco Cova, responsabile del Caf Enpas) o del sociale (come Paolo Scura, storico presidente della Croce Rossa). Molti di loro hanno incarichi dirigenziali all’interno di Fratelli d’Italia.

La lista di Fratelli d’Italia

Ecco la lista dei candidati (in ordine alfabetico)

Paola Agabiti Urbani – Già sindaco di Scheggino nel 2019 e 2019, attualmente è assessore regionale al bilancio e al turismo Marco Celestino Cecconi- Imprenditore e giornalista, già assessore ai servizi sociali di Terni, è attuale consigliere e coordinatore comunale di Terni. Marco Cesaro – Avvocato, è assessore ai lavori pubblici al Comune di Foligno, di cui è stato anche Vice Sindaco Francesca Cova – Segretario Provinciale della Federazione Nazionale Agricoltori Provinciale Perugia e responsabile Caf ENPAS Umbria Alessandro Cretoni – Impiegato di banca, consigliere comunale a Vallo di Nera e dal 1999 al 2004 e consigliere comunale e di Spoleto dal 2009 ad oggi Moreno Fortini- responsabile commerciale del Centro Italia per una società del settore zootecnico, è responsabile regionale agricoltura di FDI Matteo Giambartolomei – Avvocato, consigliere comunale di Perugia e membro dell’assemblea nazionale di FDI, già amministratore unico di Umbraflor Paola Marzioli – E’ stata Presidente del consiglio e consigliere comunale di Montefalco, vicesindaco uscente Luca Merli – Svolge la libera professione di Consulente del lavoro dal 1997, assessore uscente al personale e alla sicurezza del Comune di Perugia Annalisa Mierla – Docente presso Istituti di istruzione secondaria, Dottore di ricerca in biochimica e vice sindaco di Umbertide dal 2018, riconfermata nel 2023 Alessandro Moio – Assicuratore, è Presidente provinciale di FDI e consigliere comunale di Passignano sul Trasimeno Daniele Nicchi – Sindaco di Attigliano dal 2007 al 2019 – il primo di Alleanza nazionale in Umbria , è consigliere regionale uscente e Presidente della Prima Commissione Consiliare Andrea Nunzi, responsabile regionale Enti Locali di FDI Eleonora Pace – Consigliere comunale di Narni dal 2017 al 2021 e coordinatrice Provinciale di Fratelli d’Italia di Terni, capogruppo regionale e Presidente della Commissione Sanità dal 2019 e dal settembre 2024 è Presidente del Consiglio regionale Stefano Pascolini – Agente immobiliare, per dieci anni Presidente della Confesercenti di Gubbio, ricopre il ruolo di coordinatore comunale di Gubbio Clara Pastorelli – consigliere comunale, già assessore allo sport e commercio del comune di Perugia dal 2014 al 2019 Attilio Persia – Agronomo, dirigente di azienda agroalimentare di fama internazionale, vice sindaco di Torgiano, già vice presidente di Anci Umbria Paolo Scura – Dirigente di impresa sociale del Terzo Settore, già presidente Croce Rossa Umbria per 15 anni. Luciana Veschi – avvocato cassazionista, è consigliere comunale di San Giustino e responsabile giustizia FDI della provincia di Perugia Simona Vitali, assessore al Comune di Gualdo nel 2011, è consigliere comunale di Gualdo Tadino

“Tanti amministratori e società civile”, come ha sottolineato il coordinatore umbro Emanuele Prisco.