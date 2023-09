Efficientamento energetico per la Palestra di San Giacomo: "un passo verso la sostenibilità" - Tuttoggi.info

Riqualificazione sostenibile grazie a un finanziamento di 130.000 euro dal PNRR, i lavori finiti entro gennaio 2024

La giunta comunale del Comune di Spoleto ha recentemente approvato un progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della palestra scolastica di San Giacomo, con un finanziamento di 130.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dettagli progetto

Il progetto vedrà la realizzazione di una nuova centrale termica dotata di una pompa di calore ad alta temperatura, utile per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento delle zone degli spogliatoi e dei servizi igienici. La palestra avrà anche un nuovo sistema di riscaldamento e raffrescamento con due pompe di calore a espansione diretta, ciascuna fornita di un’unità esterna e interna.

La durata prevista per i lavori è di circa 120 giorni, con una conclusione stimata entro il mese di gennaio 2024.

Il progetto non si limita solo all’efficientamento energetico. È prevista anche una riqualificazione generale della struttura che include la sostituzione degli infissi, il relamping (sostituzione delle gabbie di illuminazione) e l’adeguamento degli spogliatoi annessi.

Un impegno di ecosostenibilità e sostegno alla comunità

Agnese Protasi, assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio, ha dichiarato: “Questo intervento, aggiunto a quello nella scuola primaria di San Giacomo, è una tappa importante per il percorso di riqualificazione degli impianti scolastici che questa amministrazione intende realizzare. L’intervento nella palestra ci permetterà di risparmiare a livello energetico e di ridurre l’impatto ambientale delle strutture pubbliche e scolastiche”.

Stefano Lisci, vicesindaco, sottolinea l’importanza dell’intervento non solo per le scuole, ma anche per la comunità nel suo insieme: “Investire in una palestra utilizzata sia dalle scuole che dalle associazioni sportive del territorio è una scelta che mira al benessere psicofisico di tutta una comunità. Intendiamo offrire a tutti uno spazio rinnovato in un’ottica sostenibile, un luogo in cui poter aumentare i momenti di socialità e condivisione”.