"Effetto Covid" su oggetti smarriti, -50% di denunce. Ma c'è chi perde capre e pecore - Tuttoggi

Nell'ultimo anno appena 55 le segnalazioni di smarrimento portate all'ufficio della Polizia municipale

L’ “effetto Covid” si fa sentire anche sugli oggetti smarriti. Da quando è esplosa la pandemia dal marzo 2020, a distanza di un anno esatto, sono stati solo 55 gli smarrimenti segnalati via mail o direttamente al Front-office della Polizia Municipale di Città di Castello: il 50% in meno rispetto a quelli del 2019.

I ripetuti lockdown, le chiusure a singhiozzo di esercizi pubblici e soprattutto la minore possibilità di spostamenti hanno inevitabilmente inciso sulla statistica. Tra le segnalazioni di oggetti ed effetti personali però, accanto alle “tradizionali” chiavi, tessere sanitarie e carte d’identità, ci sono state alcune inedite denunce di smarrimenti di ovini (capre e pecore), in particolare nel periodo autunnale.

Per il comando della Polizia Municipale non è infrequente ricevere segnalazioni dello smarrimento di animali, che spesso si allontanano dall’allevamento o dalla residenza dei proprietari oppure sono vittime dell’attacco di lupi. La registrazione presso l’anagrafe animale rende infatti dovuta la comunicazione da parte di chi li custodisce.

Oltre a questa tipologia di smarrimenti “a 4 zampe” il Front-office dell’Ufficio Oggetti Smarriti – responsabili Gabrio Campagni ed Eleonora Alberti – ha registrato anche smarrimenti di targhe di ciclomotori, permessi per la sosta delle auto, libretti di assegni, carte di credito, smartphone e portafogli.

Il personale del Front-office del loggiato Gildoni custodisce per un anno gli oggetti rinvenuti in attesa che i proprietari ne rivendichino il legittimo possesso. Trascorso questo periodo, chi avesse trovato e consegnato gli oggetti in questione ha diritto a entrarne in possesso dietro apposita richiesta. Altrimenti, tutto il materiale viene trasferito nel deposito comunale, dove resta in custodia a disposizione di chi ne possa dimostrare la proprietà.

L’ufficio è a disposizione dei cittadini nelle mattinate di lunedì, martedì, giovedì e sabato, nell’orario di apertura al pubblico 9-12, e può essere contattato anche telefonicamente al numero 075.8529222 o 8529511.