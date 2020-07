Edilizia scolastica a Foligno, piano di interventi della Provincia di Perugia per 16 milioni di euro - Tuttoggi

Miglioramento energetico, sismico e adeguamento alla sicurezza. Sono questi i principali interventi che stanno interessando gli istituti scolastici superiori della città di Foligno ad opera della Provincia di Perugia.

Nel territorio Folignate l’Ente di piazza Italia gestisce numerosi e importanti edifici scolastici, sedi di cinque Istituti di istruzione secondaria superiore, per un totale, per l’anno scolastico 2020 – 2021, di circa 4.150 studenti.

Specifica degli interventi

Pertanto sono stati ultimati o in corso di ultimazione, in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico, i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di controsoffitti ed intonaci della sede dell’Istituto Magistrale, per un importo di 36.000 euro, e dell’Istituto di istruzione superiore “Orfini”, per un valore che sfiora i 437.000 euro, entrambi finanziati con fondi Miur di cui al D.M. 607/’17.

Nel programma dei lavori rientra anche il Liceo Scientifico “Marconi”.Presso la sede di via Cairoli è stato affidato alla ditta appaltatrice un intervento di miglioramento energetico, relativo alla centrale termica, per un importo di 119.450 euro che sarà realizzato con le risorse dei fondi europei POR -FESR.

Per quanto riguarda l’edificio “ex-fonderie”, utilizzato dallo stesso Liceo scientifico, è stato redatto il progetto definitivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, per l’importo di 100.000 euro, proveniente da fondi regionali (“mutui BEI”).

Nei prossimi anni si prevede l’esecuzione di importanti interventi presso le sedi del “Marconi”, sia con fondi provenienti dalla ricostruzione post- sisma 2016 (7.400.000 euro, in corso di affidamento della progettazione), sia con finanziamenti per l’edilizia scolastica per le quattro Regioni colpite dal sisma (cosiddetto fondo 120 milioni), per ulteriori 5.000.000 di euro per i quali si è in attesa dell’emissione del Decreto di definitiva assegnazione.

In merito alla sede dell’Istituto Tecnico Economico “Scarpellini” è in corso la progettazione di un intervento di adeguamento alle norme di sicurezza, in particolare quelle di prevenzione incendi, per un importo complessivo di 900.000 euro finanziato anch’esso con “mutui BEI”.

Mentre, per gli edifici sede dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”, dopo la recente ultimazione di un intervento di adeguamento alla sicurezza di controsoffitti ed intonaci per 36.000 euro (finanziato da fondi MIUR, DM 607/17), sono stati affidati alla ditta esecutrice i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per complessivi 70.000 euro provenienti dal Miur, D.M. 101/2019.

Per lo stesso Istituto, è previsto un intervento di adeguamento sismico dell’edificio “laboratori”, per un importo totale di 2.200.000 euro, anch’esso finanziato con il “fondo 120 milioni”, per il quale si è ugualmente in attesa dell’emissione del Decreto di definitiva assegnazione.

Il commento di Bacchetta e Masciolini

“Negli ultimi mesi, pur con i vincoli e le limitazioni conseguenti all’emergenza coronavirus, sono ripartiti a regime i vari interventi di edilizia scolastica su tutto il territorio provinciale – commentano il presidente dell’Ente Luciano Bacchetta e il Consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, Federico Masciolini -.

Obiettivo prioritario di questi lavori che la Provincia ha realizzato e tuttora sta portando avanti è la sicurezza. Parliamo di importanti investimenti necessari per rendere gli edifici ancora più sicuri.

Sicuramente questi lavori, insieme ai tanti altri che saranno messi in campo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, consentiranno la riqualificazione di gran parte delle strutture scolastiche della Provincia di Perugia”.