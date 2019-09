Edilizia residenziale pubblica, pubblicato bando per formazione graduatoria

“E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune di Gubbio, Sezione Bandi, Concorsi e Avvisi, il bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica (ERS)“.

Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche per la coesione sociale e Politiche abitative Simona Minelli, che aggiunge: “Consideriamo l’edilizia residenziale pubblica componente essenziale del welfare state, una parte decisiva della storia sociale e politica della nostra città, manifestando così la volontà di favorire lo sviluppo di un moderno solidarismo”.

Il bando si aggiunge a quello pubblicato qualche giorno fa per l’assegnazione di alloggi in via Madonna dei Perugini per anziani soli autosufficienti. Ci siamo concentrati sull’obiettivo di dare una casa a quelle fasce sociali che non hanno la disponibilità economica per accedere all’offerta del libero mercato

“Con la crisi economica – continua Minelli – il numero di persone che non può accedere al bene casa è aumentato. Diventa prioritario, quindi, estendere l’analisi a quelle politiche che consentono alle persone di inserirsi stabilmente nel contesto sociale. La stretta connessione tra questione abitativa e coesione sociale ci richiede di fornire risposte rapide con un approccio globale al tema del diritto all’abitare. In questa prospettiva si stanno individuando alcuni interventi innovativi volti a promuovere processi di inclusione sociale”.

Possono presentare domanda tutti i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa nel bacino di utenza del Comune, a condizione che le stesse sussistano nell’ambito del territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi, e il cui nucleo familiare abbia una capacità economica, valutata sulla base dell’Isee, non superiore a 12.000 euro. Il nucleo familiare avente diritto all’assegnazione è la famiglia come risultante dai registri dell’anagrafe comunale.

Il bando è rivolto a cittadini italiani o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paese che non aderisce all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. Ciascun componente del nucleo familiare non deve aver beneficiato di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e non deve essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

La domanda per partecipare al bando deve essere compilata su modello appositamente predisposto in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune Settore Servizi alla Persona – Ufficio Amministrativo, prestazioni sociali agevolate e politiche abitative – Via Cavour, 12 Tel. 075/9237521 e nel sito internet www.comune.gubbio.pg.it sezione Bandi, Concorsi e Avvisi. Le domande possono essere presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Via della Repubblica, oppure essere spedite a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Gubbio, Piazza Grande 4 – 06024 Gubbio (PG) (farà fede timbro postale di spedizione) o pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it entro il 4 novembre 2019. L’Ufficio è a disposizione per l’attività di informazione e supporto nella compilazione della domanda

