Edificio abbandonato in via Pievaiola covo di tossici, 2 denunciati - Tuttoggi

Un edificio abbandonato trasformato in un covo di tossicodipendenti e senza tetto. Con due di loro che sono stati denunciati per il possesso di droga ai fini di spaccio.

Il blitz del reparto volanti della questura di Perugia è scattato in un edificio abbandonato lungo via Pievaiola.

Nell’edificio abbandonato un incendio nei giorni scorsi

Dagli accertamenti condotti precedentemente dalla polizia, si poteva evincere che la casa veniva utilizzata sistematicamente quale alloggio di fortuna da cittadini extracomunitari senza fissa dimora. Tanto che, verso la fine del mese scorso, nell’edificio abbandonato si era verificato un incendio scaturito probabilmente dalle masserizie abbandonate dagli utilizzatori.

Una volta entrati, gli agenti hanno riscontrato la presenza di due persone intente a dormire adagiate su un paio di materassi posti sul pavimento, fra rifiuti di ogni genere e scarti di consumi alimentari.

Due giovani senza fissa dimora

I due, cittadini extracomunitari di origine tunisina, rispettivamente di 36 e 33 anni, sono risultati, ad un primo controllo, senza fissa dimora e uno dei due non in regola con le leggi sull’immigrazione.

Durante il prosieguo dei controlli gli agenti della Squadra Volante, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal Commissario, Dr.ssa Monica Corneli, rilevavano la presenza di residui di consumo di sostanze stupefacenti ed attrezzatura adibita allo stesso uso.

Posto a fianco dei “letti” gli agenti rinvenivano, adagiati sopra un comodino, un vero e proprio kit di produzione e confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti compreso di bilancino di precisione, sostanze da taglio, carta stagnola ed altro.

Al termine delle analisi effettuate sui residui reperiti oltre alle sostanze da taglio veniva accertato il possesso di una piccola quantità, circa 3 grammi, di marijuana e hashish.

Denunciati per droga e per invasione di edifici

I due uomini venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per invasione di edifici avendo abusivamente occupato lo stabile in questione.

Entrambi i soggetti, risultati irregolari nel territorio ed in particolare, il 36enne, inottemperante ad un Decreto di Espulsione, venivano, attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, avviate le pratiche per la loro espulsione.