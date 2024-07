EDIF Città di Castello, si apre un nuovo capitolo - Tuttoggi.info

Con una superficie di 2.500mq e oltre 15.000 prodotti disponibili in magazzino, la nuova filiale EDIF offre un’ampia gamma di soluzioni per l’impiantistica elettrica, termoidraulica e illuminotecnica.

Venerdì 5 luglio, Edif ha celebrato con grande successo l’apertura del suo 26°esimo punto vendita a Città di Castello, consolidando la sua presenza nel cuore dell’Umbria.

Un evento che segna un traguardo molto importante per la nostra azienda, una filiale tanto desiderata quanto attesa, al fine di avere la posizione strategica ideale. Situata in Viale Romagna 75E, Edif Città di Castello permette infatti di servire al meglio i professionisti di settore, migliorando l’accessibilità e la qualità del servizio.

Con una superficie di 2.500mq e oltre 15.000 prodotti disponibili in magazzino, questa nuova filiale offre un’ampia gamma di soluzioni per l’impiantistica elettrica, termoidraulica e illuminotecnica.

Edif, una grande famiglia

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di moltissime persone, tra cui nuovi clienti, autorità locali, agenzie e partner aziendali. Un’esplosione di emozioni ha accompagnato l’intera giornata, tra sorrisi sinceri, abbracci e qualche lacrima di felicità. Un’inaugurazione speciale, che ha visto il coinvolgimento di tutta la famiglia Marigliano, con la partecipazione del presidente del gruppo Megawatt, Giovanni Marigliano senior, rendendo l’evento ancora più significativo.

Un Partner Unico di fiducia per i professionisti del settore

Edif continua a distinguersi per la vasta offerta di prodotti e di servizi. Nella nuova filiale di Città di Castello, così come in tutte le altre filiali Edif, i clienti trovano soluzioni per ogni necessità e per qualsiasi specializzazione:

ELETTRICO : dalle installazioni civili ai sistemi di automazione industriale

: dalle installazioni civili ai sistemi di automazione industriale TERMOIDRAULICA : con tecnologie innovative per il riscaldamento e il raffreddamento

: con tecnologie innovative per il riscaldamento e il raffreddamento ILLUMINAZIONE: con soluzioni per interni ed esterni, sia civili che industriali

Supporto completo per i professionisti del settore con Edif che non si limita alla semplice vendita di prodotti, ma offre un’ampia gamma di servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze dell’installatore, assicurando:

ASSISTENZA TECNICA CONTINUA

I clienti possono contare su un aiuto costante e qualificato per risolvere qualsiasi problematica tecnica, durante tutte le fasi di acquisto (pre/post-vendita).

FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Anche a Città di Castello ci saranno aggiornamenti costanti sulle ultime novità di settore, con corsi di formazione e seminari: vogliamo che gli installatori rimangano al passo con le tecnologie emergenti e le migliori pratiche di settore.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Oltre ai servizi principali, il professionista di settore troverà anche:

SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI PROGETTI, dalla fase di pianificazione alla realizzazione finale

ACCESSO A RISORSE E DOCUMENTAZIONE TECNICA, al fine di facilitare il suo lavoro

PARTNERSHIP CON FORNITORI IMPORTANTI, assicurando prodotti affidabili e duraturi

Perché Edif è Partner Unico per tutta l’impiantistica?

Perché in Edif, l’integrazione tra il settore elettrico e quello termoidraulico, è il punto di forza offrendosoluzioni complete che integrano il mondo dell’impiantistica elettrica e termoidraulica, garantendo efficienza ed innovazione.

I clienti avranno un unico interlocutore ottimizzando progetti, riducendo costi e migliorando le prestazioni energetiche, rispondendo di conseguenza alle esigenze di un mercato sempre più orientato all’efficienza.

GRAZIE DI CUORE

Edif desidera ringraziare calorosamente tutte le persone, agenzie, fornitori e clienti che hanno partecipato all’inaugurazione e che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo della giornata.

Un ringraziamento speciale va a tutta la famiglia Marigliano, con un pensiero in particolare al nostro Amministratore Delegato Giovanni Marigliano. Ringraziamo inoltre il nostro Direttore Generale Diego Gasparrini, il Direttore Commerciale Simone Giammaria e tutta la squadra umbra, capitanata dal grintoso Paolo Cimbali.

Piani per il prossimo futuro?

Il desiderio più grande è quello di continuare a facilitare il lavoro dell’installatore ed essere il suo Partner Unico per tutta l’impiantistica. Continuerà perciò ad espandere la rete di punti vendita, con l’intento di essere sempre più vicino sul campo al professionista di settore.

Si punta a rafforzare le relazioni con le comunità locali e ad investire sempre di più in soluzioni sostenibili e tecnologiche.

Con passione, dedizione e tenacia, Edif è pronta ad affrontare le nuove sfide e a crescere insieme! Il nuovo punto vendita di Città di Castello in Viale Romagna 75E.