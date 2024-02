Ecosuntek: Eco Ilco srl ottiene autorizzazione realizzare nuovo impianto fotovoltaico da 3 mwp - Tuttoggi.info

Il progetto sarà realizzato a fronte di un investimento previsto tra i 2,5 e i 3 milioni di Euro, presso il Comune di Acquapendente

Gualdo Tadino – Ecosuntek S.p.A. (“Ecosuntek” o “Società”), azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che la collegata Eco Ilco S.r.l., società partecipata al 50% da Eco Trade, controllata a sua volta al 63,4% da Ecosuntek, ha ricevuto l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, della potenza massima di 3 MWp.

Il progetto sarà realizzato a fronte di un investimento previsto tra i 2,5 e i 3 milioni di Euro, presso il Comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo, con pannelli fotovoltaici installati a terra su sistemi ad inseguimento solare. L’avvio dei lavori per la costruzione è previsto nel primo semestre 2024 e l’impianto entrerà in funzione presumibilmente entro la fine del 2024.

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il via formale alla realizzazione di questo progetto, che riteniamo porterà un primo contributo per aumentare la nostra capacità produttiva e di conseguenza anche la nostra competitività sul mercato dell’energia. Il Gruppo Ecosuntek si distingue per la completezza della propria offerta in tutti gli ambiti della filiera energetica, dalla produzione alla rivendita di energia. L’avvio della costruzione di questo nuovo impianto è solo il primo passo di un progetto molto più ampio di ampliamento della power generation e ci permette di inaugurare questo 2024 con ottime prospettive di crescita per l’anno in termini di capacità produttiva”.

About Ecosuntek S.p.A.

Ecosuntek S.p.A. è un’azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull’unico business della power generation, attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità istallata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania) ed è partner del Gruppo Financo nella società Greenfin Energy per implementare tecnologie ed esperienze utili a sfruttare i nuovi scenari green, come quello che prospetta l’utilizzo dell’idrogeno verde. Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.