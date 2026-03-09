ECOGIUSTIZIA SUBITO - In nome del popolo inquinato arriva in Umbria | 11 Marzo, ore 10.30, Terni - Papigno - Tuttoggi.info

Mercoledì 11 marzo 2026 a Terni la quarta tappa della II edizione della campagna di ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera per chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del SIN di Terni-Papigno

ORE 10:30 | Flashmob “Ecogiustizia subito!” presso gli Umbria Studios Cinecittà, località Papigno (Via Carlo Neri, 18, Papigno (TR))

ORE 15:30 | Secondo Flashmob “Sognando Ecogiustizia” in Piazza della Repubblica, Terni

ORE 16:00 | Assemblea pubblica con discussione e firma del “Patto di Comunità” presso la Sala Consiliare di Palazzo Spada, Terni

La campagna nazionale “Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato”,promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera per riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia con dati e proposte, fa la quarta tappa della sua II edizione a Terni, in Umbria, mercoledì 11 marzo 2026; con l’obiettivo di chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del SIN Terni-Papigno, dando piena affermazione al diritto alla salute, la giustizia ambientale e ilprincipio del “chi inquina paga”.

La tappa inizierà alle ore 10:30 con il flash mob “Ecogiustizia subito!” organizzato dalle associazioni presso gli Umbria Studios Cinecittà in località Papigno (Via Carlo Neri, 18, Papigno (TR)). Proseguendo con un secondo flashmob nel pomeriggio alle ore 15:30 in Piazza della Repubblica di Terni.

Alle ore 16:00, terminerà con un’Assemblea pubblica con la discussione e la firma del “Patto di Comunità” presso la Sala Consiliare di Palazzo Spada di Terni. Momento di confronto sullo stato della bonifica e occasione per lanciare proposte e azioni prioritarie d’intervento per la messa in sicurezza e una transizione ecologica del territorio.

La seconda edizione di “Ecogiustizia subito, in nome del popolo inquinato” ha iniziato il suo viaggio per chiedere giustizia ambientale e sociale nei Siti di interesse nazionale (S.I.N.) in attesa di bonifica lo scorso 26 novembre a Piombino (Toscana), proseguendo poi il 21 gennaio presso l’Area industriale di Tito (Basilicata), il 24 febbraio presso Sulcis-Iglesiente-Guspinese (Sardegna) e, dopo la tappa umbra odierna, continuerà il suo viaggio presso il Bacino del fiume Sacco (Lazio) il 15 aprile e nel territorio di Caffaro di Torviscosa (Friuli-Venezia Giulia) il 14 maggio.





Luogo: Terni, Sin Papigno, Studios Cinecittà Papigno, Terni, TERNI, TERNI, UMBRIA