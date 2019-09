Ecocamminata sulla Fascia Olivata Assisi-Spoleto, prorogato il termine delle iscrizioni

share

Prorogata la scadenza per le iscrizioni all’Ecocamminata sulla fascia olivata Assisi-Spoleto, in programma quest’anno interamente in territorio spoletino, domenica 29 settembre.

Le tante richieste arrivate dall’Umbria e da fuori regione (Lazio, Puglia, Veneto e Trentino Alto Adige), hanno spinto gli organizzatori a lasciare aperte le iscrizioni fino a sabato 28 settembre (inizialmente la scadenza era prevista per mercoledì 25).

La manifestazione eco friendly, organizzata come sempre dal Panathlon International Club Clitunno, patrocinata dal Comune di Spoleto ed inserita nel cartellone di eventi “Spoleto d’Estate 2019”, prevede due percorsi: la “Walk family” di 10 km, con partenza prevista alle ore 9.30 e la “Ecocamminata di 30 km”, con partenza prevista alle ore 7.30.

La “Walk Family” sarà un percorso ad anello che, dal centro storico di Spoleto, passerà per la Chiesa di San Pietro, l’Eremo di S. Antonio, il Fortilizio dei mulini, il Giro dei condotti, la Chiesa di San Ponziano, la Basilica di San Salvatore (sito Unesco) ed il tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia; l’”Ecocamminata di 30 km” interesserà il centro storico di Spoleto, la Chiesa di San Pietro, Giro dei condotti, Borgiano, tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia, Colle Marozzo, Eggi, sentiero degli ulivi, Santa Maria Reggiana, Cortaccione, Madonna di Lugo, con ritorno al centro storico di Spoleto.

La manifestazione mantiene invariato il suo obiettivo filantropico in campo sportivo ed è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età (i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto).

Le iscrizioni online potranno essere effettuate tramite il sito http://www.ecocamminatafasciaolivata.it oppure possono essere consegnate allo I.A.T. Ufficio Informazione Turistiche del Comune di Spoleto (Corso Mazzini – Largo Ferrer), all’edicola di Baiocco Daniela in loc. Borgo Trevi o al Top Runners di Foligno (via monte acuto, 7).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://ecocamminatafasciaolivata.it/

share

Stampa