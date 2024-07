E78, Anas presenta istanza per Valutazione Impatto Ambientale sul tratto Le Ville-Selci Lama - Tuttoggi.info

Il tratto di 12,5 km prevede due gallerie, 6 viadotti e 4 svincoli, tutta la documentazione è disponibile sul sito del Ministero | Entro 60 giorni chiunque potrà fare osservazioni e proposte alternative, ecco i link utili

L’iter per il completamento della E78 va avanti. L’Anas ha infatti presentato al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase) l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) – integrato con la Valutazione di Incidenza, comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica e della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo – relativo all’adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville di Monterchi – Selci Lama (facente parte del Lotto 7).

Questo tratto – come previsto dagli elaborati progettuali – prevede la realizzazione di una viabilità di categoria extraurbana principale con sezione tipo B, per uno sviluppo complessivo di circa 12,5 km. La nuova infrastruttura è contraddistinta da due gallerie a doppia canna (una a Le Ville e una a Citerna) e 6 viadotti affiancati sull’asse principale (tra i quali viadotto Le Ville, Sovara e Tevere).

Infine la E78 qui prevede il collegamento alla rete stradale esistente con 4 svincoli a livelli sfalsati, in corrispondenza degli abitati di Le Ville, Monterchi, Pistrino e con la E45, terminando con un’intersezione a rotatoria in prossimità di Selci Lama, da cui inizia il successivo lotto.

Tutta la documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta le proprie osservazioni on line al Mase, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Oltre a questa soluzione (cliccare sul link in grassetta rosa) si può anche scrivere direttamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: va@pec.mite.gov.it.