E45, svincolo Promano chiuso da quasi un mese "Troppi disagi a circolazione" - Tuttoggi

Il giorno dopo (31 gennaio) Anas aveva poi disposto la chiusura di tutta la corsia di marcia della carreggiata sud, e la strada sovrastante il cavalcavia, per ovvie ragioni di sicurezza, con il transito consentito a doppio senso nella carreggiata opposta. Chiuso ovviamente anche lo svincolo di Promano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. E a tutt’oggi, ad un mese di distanza, la situazione è rimasta invariata, con le due grosse impalcature che “sorreggono” il cavalcavia (nella foto) da allora.

Tale svincolo rappresenta un punto di accesso nevralgico e importantissimo per l’intera area meridionale del Comune di Città di Castello, che conta oltre 10mila residenti, e la zona nord di Umbertide. Bettarelli infatti aggiunge che “il perdurare della chiusura sta provocando forti disagi alla circolazione specie per quanti hanno la necessità di spostarsi quotidianamente e per più volte al giorno in direzione sud per motivi personali o di lavoro”.

“Ritengo dunque doveroso e indispensabile – conclude il consigliere Pd – che la Regione si faccia interprete di questi disagi e interloquisca fattivamente con Anas, affinché venga ripristinato al più presto lo svincolo e l’accesso ad un’area che, nel tempo, è sottoposta a molteplici problematiche legate a viabilità e sicurezza stradale, causate dai lavori che impongono di viaggiare su un’unica corsia”.