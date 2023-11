E45, due incidenti tra Promano e Montone | Sette feriti tra cui tre bambini - Tuttoggi.info

Nel giro di 7 ore due scontri lungo la corsia sud, a 7 km di distanza l'uno dall'altro | Tanta paura ma fortunatamente nessuno dei coinvolti è grave

Due incidenti stradali a distanza di 7 ore e di 7 chilometri, quest’oggi (domenica 26 novembre), lungo la E45.

Il primo scontro è avvenuto stamattina intorno alle 8.30, in direzione Perugia, all’altezza di Montone. A scontrarsi, per cause ancora in corto di accertamento (a quanto pare il contatto dovrebbe essere avvenuto durante una manovra di sorpasso), due auto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave.

Nel pomeriggio, intorno alle 15.45, sempre in direzione sud ma qualche km più indietro – poco prima dell’uscita di Promano – una vettura con a bordo due adulti e tre bambini (tra gli 8 e 12 anni) è uscita di strada per cause ancora non precisate. Anche in questo caso tutti i coinvolti sarebbero rimasti contusi e feriti ma senza alcun codice rosso

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno messo in sicurezza auto e viabilità mentre il 118, oltre al primo soccorso, ha dovuto anche stabilizzare sulla barella uno dei bambini coinvolti (nella foto a destra). Inevitabili anche i disagi e i rallentamenti al traffico.