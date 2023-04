E’ morto Lino Ricci, ha dettato la moda per generazioni di perugini

Era malato, da tempo, i funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa di Santo Spirito

E’ morto, a seguito di una lunga malattia, Lino Ricci, storico commerciante del centro di Perugia. Il suo negozio in corso Vannucci, a cui aveva scelto di dare il suo nome, ha dettato la moda per generazioni di perugini. Un vero arbiter elegantie, la cui scomparsa è stata accolta con dolore dagli amici e dai tanti che, nel tempo, sono stati suoi clienti.

I funerali di Lino Ricci sono fissati per lunedì 3 aprile alle 16 nella chiesa di Santo Spirito, in via del Parione.