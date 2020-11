E’ morto il pittore Raffaele Tarpani, lutto a Perugia e Deruta

E’ morto l’artista Raffaele Tarpani, pittore eclettico che non aveva mai avuto timore di sperimentare, cimentandosi in nella pitture murale di Mugnano, ma anche nelle realizzazioni perugine, come quelle all’interno della chiesa del Trebbio di Pila.

Nato a Perugia nel 1949, diplomato all’Istituto d’arte Bernardino di Betto, Tarpani aveva poi scelto di vivere a Deruta.

Così lo ricorda il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini: “Ho appreso con immenso dolore la scomparsa dell’artista Raffaele Tarpani che avevo avuto l’onore di conoscere personalmente la scorsa estate, in occasione della prima edizione di estemporanea di pittura, a Perugia e che avevo sentito al telefono proprio alcuni giorni fa. A nome mio personale, e di tutta la giunta, porgo sentite condoglianze alla famiglia”.

Molto noto a livello regionale e nazionale, Raffaele Tarpani ha vinto numerosi premi e importanti riconoscimenti quale esponente dell’arte contemporanea, anche fuori Italia.