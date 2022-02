E-bike Enduro, Spoleto ospiterà a settembre la Coppa del mondo - Tuttoggi

Grazie all'impegno del Motoclub Spoleto, a settembre in città il mondiale di una disciplina emergente: l'e-bike enduro. Cesaretti: "Un onore per noi"

Spoleto respirerà nuovamente aria “mondiale” nel 2022: la città umbra, capitale delle due ruote, ospiterà infatti nel week end del 9/10/11 settembre la Coppa del Mondo FIM di E-Bike Enduro (evento che coinciderà con la sesta prova del Campionato Italiano E-Bike Enduro FMI).

Si tratta di una disciplina emergente che si sta ritagliando, in brevissimo tempo, uno spazio importante nel cuore degli sportivi.

Ancora una volta il Motoclub Spoleto, dunque, si dimostra il miglior alleato delle due ruote, che siano queste motorizzate o meno. E dopo il successo riscontrato con la prova tricolore di specialità nel 2021 ospiterà la Coppa del Mondo FIM nella stagione che ci apprestiamo a vivere.

“E’ un onore per noi – ha commentato il Presidente del Motoclub Spoleto, Daniele Cesaretti – poter organizzare questo evento, dopo esserci messi alla prova per ben due volte con il Mondiale Enduro, per il secondo anno consecutivo ci cimenteremo con le E-BIKE, che come tutte le discipline fuoristrada trovano il substrato ideale nelle zone spoletine, caratterizzate da una natura straordinaria e da scenari senza pari”.