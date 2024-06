E’ ai domiciliari ma esce, al rientro trova sotto casa i carabinieri

Il 33enne di origini tunisine è stato arrestato per evasione

I carabinieri lo hanno aspettato sotto casa. Quella casa dalla quale lui, 33enne di origini tunisine, non si sarebbe dovuto allontanare perché sottoposto agli arresti domiciliari. E in effetti, come hanno constatato i militari, non aveva un valido motivo per allontanarsi.

Per questo nei suoi confronti è scattato l’arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.



I carabinieri hanno atteso che l’uomo rincasasse e lo hanno accompagnato in Caserma, dove – al termine delle formalità di rito – è stato appunto dichiarato in stato di arresto e ricollocato presso il proprio domicilio.