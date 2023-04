Dup e Bilancio di previsione, gli investimenti e le incognite bollette e inflazione

I principali interventi nel documento approvato dal Consiglio comunale, dal 2021 conto energetico cresciuto del 45%

Le bollette pesano anche sul bilancio comunale. Un aumento del 45,45% tra il 2021 e il 2023, con un incremento complessivo stanziato di circa 3,5 milioni di euro. Un impatto, quello del rincaro dei costi dell’energia e dei materiali, che rende complicato fare previsioni certe. Insomma, i documenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio comunale di Perugia (Dup e bilancio di previsione 2023/25) così come per gli altri Enti, hanno molte incognite, legate alla situazione internazionale ed alle conseguenze di mercato.

Gli investimenti progettati sono però rimasti invariati. Anche perché alcuni legati ai finanziamenti ottenuti. Tra gli interventi più sostanziosi, i 30 milioni di euro previsti per gli interventi di riqualificazione PINQUA a Ponte San Giovanni e 10 milioni di euro previsti per la rigenerazione urbana di tutta l’asta del Tevere da Ponte San Giovanni a Ponte Pattoli. Continuano, con lo stanziamento di 3,2 milioni di euro, gli importanti interventi volti a riqualificare e mettere in sicurezza le strade cittadine, investimenti che, se si aggiungono a quelli intrapresi negli ultimi 4 anni, danno luogo ad interventi complessivi sulla viabilità cittadina di 14 milioni di euro.

Di particolare rilevanza sono anche gli interventi previsti in 2,7 milioni per il miglioramento sismico del ponte di Ponte Valleceppi, 2,3 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola, 3,3 milioni per la realizzazione della nuova palestra di Balanzano.

Il capitolo relativo all’edilizia scolastica prevede la ristrutturazione e adeguamento sismico di 14 plessi scolastici per oltre 41 milioni di euro.

Significativo anche lo stanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che nell’anno in corso si attesta a 17,5 milioni di euro nonché la contrazione di nuovi mutui per investimenti per il 2023 prevista in 6,3 milioni di euro, mutui destinati a finanziare investimenti su viabilità, scuole e impianti sportivi.

Per quanto riguarda il personale, per l’anno 2023, la spesa prevista è di 48,43 milioni di euro.

Complessivamente la manovra approvata dall’Esecutivo di Palazzo dei Priori ammonta a circa 572 milioni di euro, di cui circa 199 milioni circa di parte corrente e 247 milioni in conto capitale.