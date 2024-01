Duomo Orvieto, record di turisti nel 2023 - Tuttoggi.info

Il duomo di Orvieto preso d'assalto dai turisti: oltre 355mila ingressi nel 2023, +16% rispetto al 2022. "Straordinaria crescita"

Nel 2023 visitatori in aumento nel Duomo di Orvieto. L’anno appena trascorso segna il record assoluto di accessi nella Cattedrale e nei Musei dell’Opera del Duomo, superando in modo consistente anche i dati registrati negli anni precedenti la pandemia. Oltre 355mila ingressi nell’anno appena concluso, 50mila in più rispetto al 2022, con un aumento superiore al 16%.

Record di visitatori al duomo di Orvieto

I dati del 2023, raffrontati con gli anni ancora precedenti, escludendo il 2020 e il 2021 condizionati dall’effetto della pandemia, sono di gran lunga i migliori raccolti dal sistema di gestione degli ingressi. Nel 2019 il conteggio degli accessi aveva sfiorato i 340mila visitatori, ma nell’ultimo anno l’interesse turistico e religioso del Duomo di Orvieto e dei Musei dell’Opera del Duomo è ulteriormente cresciuto.



“I dati del 2023 – afferma il presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, Ingegner Andrea Taddei -, oltre ad essere i migliori in termini assoluti per accessi di visitatori, confermano la centralità del Duomo nella proposta turistica e religiosa del territorio e le potenzialità di ulteriore crescita. Il nuovo Consiglio di Amministrazione lavorerà per proseguire nella promozione e valorizzazione del Duomo, confidando in ulteriori anni di crescita.”