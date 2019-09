Duello rusticano a Petrignano di Assisi, spunta anche un coltello | Arrestati in due

Da tempo si guardavano in cagnesco, ma tra lunedì e martedì hanno deciso di mettere in atto una vendetta forse meditata da tempo. E così, in un soleggiato martedì di metà settembre (e con un prologo il giorno precedente, ma solo a parole), hanno dato vita a un duello rusticano nel centro di Petrignano di Assisi, culminato in due arresti ad opera della Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

Protagonisti della vicenda, due italiani, di 54 e 44 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Secondo le prime risultanze emerse dalle indagini degli agenti del commissariato assisano (si indaga tra l’altro per lesioni aggravate), i fatti sarebbero cominciati lunedì, quando una lite per il posto auto è degenerata in una serie di insulti culminati nella minaccia di uno dei due litiganti di dare fuoco all’auto dell’altro.

A farne le spese anche le gomme dell’auto, tagliate dal 44enne. Sul posto è intervenuta proprio la Polizia, ma gli animi si sono placati per poco. Nella tarda mattinata di martedì, la vendetta: il 54enne sarebbe stato sorpreso a tagliare le gomme dell’auto del rivale, e ne è nata una colluttazione al termine della quale il rivale più giovane è finito in ospedale con una ferita alla mano (da difesa: ha tentato di parare il coltello che il rivale brandiva contro di lui) per la quale rischia il tendine.

Alcuni residenti della frazione assisana che hanno assistito all’aggressione, oltre a chiamare gli argenti, hanno anche tentato di fermare i due litiganti: uno di loro è rimasto lievemente ferito.

In attesa degli ulteriori sviluppi dell’indagine, l’unica certezza è che, per entrambi, è scattato l’arresto per lesioni aggravate; il 54enne ha a suo carico anche la resistenza a pubblico ufficiale.

