Due volte avanti, il Perugia si fa riacciuffare dal Sestri Levante (2-2) | Pagelle

Il Perugia non riesce a fare bottino pieno sul campo del Sestri Levante, nonostante i Grifoni si siano trovati due volte in vantaggio grazie alle reti di Montevago in avvio e di Torrasi alla fine del primo tempo. Un ingenuo fallo di Lisi regala ai padroni di casa il rigore del pari. Nel finale è addirittura il Sestri Levante a sfiorare la vittoria.

E dire che la partita si era subito messa sui giusti binari per il Perugia, in vantaggio al 1′ grazie a Montevago, che ha sfruttato un pasticcio della retroguardia rossoblu.

Al 9′ Gemello vola sulla conclusione di Clemenza.

Tra il 17′ e il 18′ Giraudo prima e Lisi poi provano a colpire, senza successo.

Al 33′ i padroni di casa trovano il pari con Durmush, servito da una spizzata di testa di Parravicini che anticipa Torrasi su un lancio dalle retrovie.

Al 41’il Grifo torna in vantaggio con Torrasi, che colpisce nel cuore dell’area ospite dopo un’incursione di Mezzoni sulla destra.

Il Perugia chiude in vantaggio il primo tempo, dopo aver subito la reazione dei padroni di casa nella parte centrale della frazione, fino al gol del momentaneo pareggio.

Proprio mentre i Grifoni sembrano avere in pugno la partita, cercando con una certa continuità la terza rete, arriva il pari. Al 20′ Podda e Lisi sbracciano su un pallone filtrante e cadono in area, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore al Sestri Levante. Entrambi usano le braccia, ma che ingenuità per un giocatore esperto come Lisi! Dal dischetto Clemenza spiazza Gemello e sigla il pari.

Dieci minuti dopo Parravicini sovrasta Amoran e di testa colpisce il palo.

Al 33′ Gemello esce bene e toglie il pallone dai piedi di Parravicini, lanciato a rete.

Il Perugia risponde con la conclusione di Di Maggio, che termina a lato di poco.

Finisce 2-2, con il Perugia che si è fatti riprendere due volte e che ha anche rischiato di perdere la gara.

Tabellino e pagelle

Sestri Levante – Perugia 2-2

1′ pt Montevago (P), 32′ pt Durmush (S), 41′ pt Torrasi (P), 20′ st Clemenza (S) rig.

Sestri Levante 6: Anacoura 5.5, Podda 6.5, Valentini 5, Pittino 5, Montebugnoli 6, Raggio Garibaldi 5.5 (9′ st Giorno 6), Rosetti 6, Oneto 5 (1′ st Conti 6), Clemenza 7 (41′ st Nunziatini sv), Durmush 6.5 (30′ st Pavanello6), Parravicini 6. All. Scotto 6.

Perugia: Gemello 6.5, Mezzoni 6.5, Plaia 6, Amoran5.5, Giraudo 6 (33′ pt Leo 6), Bartolomei 5.5, Di Maggio 6, Torrasi 6, Lisi 5 (33′ st Pallson sv), Montevago 6.5, Matos 6. All. Zauli 6.