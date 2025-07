Due top 10 per l’Umbria ai Campionati Italiani Giovanili su strada - Tuttoggi.info

Almeno due buoni motivi per sorridere per la rappresentativa umbra impegnata, sabato 5 e domenica 6 luglio a Gorizia, ai Tricolori Giovanili di ciclismo su strada. La selezione regionale, forte di un totale di 17 atleti appartenenti alle categorie Allievi ed Esordienti 1°/2° anno, si è infatti dimostrata all’altezza del palcoscenico in più di una delle sei gare previste nel ricco programma della rassegna, portando a casa un piazzamento nei 10 di spessore sia nelle prove maschili che in quelle femminili.

Incoraggiante il fatto che siano stati proprio gli Esordienti di 1° anno classe 2012, i più giovani della spedizione guidata in Friuli dal Tecnico Regionale Sandro Latini, a firmare i risultati migliori del weekend. Un dato che certifica lo stato di salute e le interessanti prospettive di un movimento capace di proporre, in uscita dalla categoria Giovanissimi, dei talenti subito pronti per sostenere i ritmi e le distanze dell’agonismo anche ad alti livelli.

E di talento ne hanno messo sul piatto soprattutto i ragazzi della rappresentativa maschile dei 1° anno, apparsa a tratti quasi dominante in una gara, di 35,2 km totali, andata ad accendersi nel finale lungo il secondo e ultimo passaggio sull’ascesa di Bucuie. Salita in cui l’assisano Filippo Battistelli e il castiglionese Mattia Meniconi si sono rivelati tra i più brillanti del lotto, producendo a turno un forcing che ha scremato il gruppo di testa a poco meno di 10 unità. La scarsa collaborazione in testa nella picchiata finale verso il traguardo di Via delle Grappate, nella periferia ovest di Gorizia, ha quindi favorito il rientro di un’altra pattuglia di una dozzina di corridori, con all’interno anche il Folignate Flavio Gallo. I portacolori umbri si sono quindi presentati allo sprint per il tricolore forti di ben 3 unità, con la sola Lombardia maggiormente rappresentata nel gruppo al comando, senza però riuscire a farsi largo nelle ultime centinaia di metri rispetto ai rivali dotati di maggiore spunto e stazza, a partire dal neocampione italiano Alessandro Bellettini (Emilia-Romagna). Il migliore al traguardo è stato quindi Battistelli, campione regionale in carica e tesserato a livello di club per la Gubbio Ciclismo Mocaiana, che ha centrato una 10° piazza comunque di assoluto prestigio, poco avanti rispetto ai compagni Meniconi (18°) e Gallo (19°).

Alla solidità del collettivo si è aggiunta poi la qualità individuale di Alessandra Luna tra le Esordienti Donne 1° anno, impegnate sabato in apertura di programma sul medesimo percorso e chilometraggio dei colleghi maschi. L’atleta di Deruta, unica umbra al via nella categoria, ha confermato sulla strada di essere una delle ragazze più accreditate alla vigilia, in una gara rivelatasi come la più selettiva dell’intera rassegna. La portacolori del Foligno Cycling Team ha infatti mancato di poco l’aggancio con il drappello di 6 unità evaso nel primo passaggio sulle rampe di Bucuie, a 20 km dalla conclusione, stazionando a lungo nel terzetto rimasto a bagnomaria tra le battistrada e il più folto gruppo delle inseguitrici. Riassorbita da queste ultime Luna ha comunque trovato le energie per rimanere in quota nella bagarre della tornata conclusiva, concludendo con un 10° posto che forse non rende del tutto giustizia alle doti di una ragazza che in stagione ha sempre battagliato spalla a spalla proprio la fresca campionessa italiana Aurora Cerame (Piemonte). In campo femminile da segnalare infine la buona 20° piazza dell’Esordiente di 2° anno Aurora Bolletta, a sua volta in forza al Foligno Cycling Team, autrice di una prova accorta e consistente.

La giovane Umbria del pedale può quindi tracciare un bilancio più che positivo di un’esperienza a cui il gruppo nella sua interezza si è approcciato con un’eccellente preparazione e anche col giusto spirito caratteriale. Grossi meriti in tal senso alle società operanti sul territorio e ai rispettivi staff tecnici, rappresentati per l’occasione dai DS Fabio Governatori, Marco Minni (entrambi della Gubbio Ciclismo Mocaiana), Matteo Grillo (UC Città di Castello) e Sandro Settimi (UC Foligno), che hanno affiancato Sandro Latini al timone per tutto l’arco della trasferta. Tutte figure di eccellenza di un movimento regionale piccolo ma sempre in grado di affacciarsi come protagonista nelle rassegne tricolori e nei restanti appuntamenti di grido del calendario.