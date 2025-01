Due escursionisti dispersi sul Monte Subasio salvati grazie al Sasu - Tuttoggi.info

Poco prima delle 17:30 di venerdì, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono state attivate dal Tecnico di Centrale presente all’interno della Centrale Regionale del 118 per soccorrere due persone disperse sul Monte Subasio.

Grazie all’esperienza sul territorio, fondamentale per l’attività del Tecnico di Centrale del SASU, e all’uso dei software avanzati per la geolocalizzazione in dotazione, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano i due escursionisti.

Durante l’intervento, il Tecnico di Centrale Operativa ha mantenuto il contatto telefonico con i dispersi, guidandoli prima verso il sentiero che avevano smarrito e successivamente alle proprie auto, prima ancora che le squadre operative giungessero sul posto.

L’intera operazione si è svolta con tempestività e sicurezza, grazie anche al supporto degli operatori sanitari della Centrale Regionale del 118, pronti a intervenire in caso di emergenze mediche.

Questo intervento ha sottolineato ancora una volta l’importanza della sinergia tra competenze umane e tecnologia. La profonda conoscenza del territorio, prerogativa indispensabile del Tecnico di Centrale del SASU, combinata con l’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia, si è rivelata un binomio salvavita.

Il SASU invita tutti gli escursionisti a pianificare attentamente le proprie uscite in montagna, informandosi sui percorsi e sulle condizioni meteorologiche, e a contattare tempestivamente i soccorsi in caso di difficoltà.