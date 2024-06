Due avvisi per partecipare alla cura e alla rigenerazione di tre parchi ternani - Tuttoggi.info

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo pec comune.terni@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 12 del 19 giugno 24.

Il Comune di Terni rende noto che è possibile partecipare alla cura, alla rigenerazione e all’animazione sociale dei parchi Emanuela Loi di viale Trento e La Mola ed ex Sice, aderendo alle manifestazioni di interesse pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

“Le finalità che intendiamo perseguire sono molteplici”, dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura. “Intendiamo favorire la partecipazione alla valorizzazione dei beni comuni, all’aggregazione tra diverse realtà del territorio dal punto di vista culturale, sociale, didattico.

Nello specifico, possono partecipare le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte e i Comitati di cittadini regolarmente iscritti”.

Il Patto: dettagli e risorse a titolo di compartecipazione comunale

“Il Patto avrà una durata di tre anni (2024 – 2026 ), a partire dalla sottoscrizione dello stesso, con la possibilità di un rinnovo annuale subordinata allo stanziamento di apposite risorse.

E’ stato scelto lo strumento del patto di Collaborazione perché negli anni si è dimostrato funzionale all’avvio di collaborazioni con le realtà del territorio su molti temi.

Per il Parco Loi è prevista l’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione comunale, per un importo pari a 54.803.25 euro”.

Per i parchi Ex Sice e La Mola è prevista l’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione comunale, per un importo pari a 28.441,68 euro”.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo pec comune.terni@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 12 del 19 giugno 24.