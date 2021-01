Due anni senza Leo: sabato messa in Cattedrale

Federico Cenci (Avanti Tutta): “Il nostro entusiasmo nel portare avanti la volontà di Leonardo diventa ogni giorno più determinato"

Due anni senza Leo. Sabato 30 gennaio ricorreranno i due anni dalla scomparsa di Leonardo Cenci, fondatore di Avanti tutta Onlus.

Per ricordare questa figura così importante, uomo simbolo della città di Perugia e dell’impegno per la ricerca e per la lotta contro il cancro, sabato alle 18 sarà celebrata una Messa presso la Cattedrale di San Lorenzo, nel rispetto delle vigenti normative di prevenzione rischio covid19.

“Il nostro entusiasmo nel portare avanti la volontà di Leonardo – spiega Federico Cenci – diventa ogni giorno più determinato, forte anche del sostegno e delle tante collaborazioni messe in campo nell’ultimo anno per nuovi progetti utili al bene comune”.

Sabato 30 gennaio uscirà anche il nuovo numero dell’Avanti tutta Magazine, la pubblicazione dell’associazione fondata da Leo Cenci, che nel 2021 uscirà trimestralmente e sarà distribuito in abbinamento gratuito al Corriere dell’Umbria.