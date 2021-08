Droga, dal produttore al consumatore | Arrestato pusher con 10 piante e 2 kg di marijuana pronta in casa - Tuttoggi

I carabinieri della Stazione di Marsciano, nel corso di un normale controllo per il contrasto dello spaccio, hanno arrestato un ventiduenne di origine tunisina residente nella cittadina umbra, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di perquisizione effettuata presso il suo domicilio, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 piante di marijuana alte circa 80 cm e di quasi 2 chili della stessa sostanza essiccata, contenuta in un barattolo.

Al momento del ritrovamento della marjuana, il giovane tunisino, nel tentativo di impedire il sequestro, si è scagliato contro i carabinieri, che hanno subito reagito immobilizzandolo.

Messo agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, nella mattinata dioggi, 14 agosto, è stato condotto presso il Tribunale che ha convalidato l’arresto.

Nel medesimo contesto, i carabinieri di Marsciano hanno anche denunciato in stato di libertà tre donne residenti a Marsciano, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con l’arrestato.