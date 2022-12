Droga, arrestato dai carabinieri | Denunciato anche un giovanissimo spoletino

Un 35enne deve scontare una pena di 9 anni e 6 mesi | Il 20enne trovato con hashish e cocaina, a casa il bilancino per preparare le dosi

Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Spoleto in esecuzione di un ordine per la carcerazione e denunciato un giovane 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito un’ordinanza derivante dal cumulo pene a seguito della consumazione plurima di reati in materia di droga compiuti negli scorsi anni dall’uomo che, giunto alla fine dell’iter procedimentale, dovrà scontare una pena complessiva di 9 anni e 6 mesi disposta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia – frutto di numerosi fatti- posti in essere in Umbria e in altre regioni, aggravati dalla condotta recidiva posta in essere in un ampio periodo temporale.

Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, in un’altra operazione, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà un giovane spoletino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di dosi di hashish e cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento e il bilancino di precisione idoneo per l’individuazione dei quantitativi di droga da spacciare.