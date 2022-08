Droga, 2 arresti per spaccio a Terni | Sequestrati cocaina e hashish - Tuttoggi

Spaccio di droga, arrestati due giovaissimi dai Carabinieri di Stroncone. In auto avevano droga e contanti. Pisher trasferiti a sabbione

Continua l’impegno dei Carabinieri della città di Terni per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo umbro. Nel corso di un’operazione condotta sotto il coordinamento del Comando Compagnia di Terni. Gli uomini della Stazione di Stroncone hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti” due soggetti di origine albanese, rispettivamente di 18 e di 19 anni, entrambi domiciliati a Terni.

Cocaiana, hashish 2mila euro in contanti in auto

I Carabinieri, nel corso di una prolungata attività di controllo del flusso veicolare hanno operato fermando un’utilitaria con a bordo i due soggetti. A seguito della perquisizione veicolare e domiciliare sono stati rinvenuti, in totale, 55 grammi di cocaina, gran parte già divisa in dosi, e 48 grammi di hashish (lo stupefacente era verosimilmente destinato ad essere venduto totalmente al dettaglio sulla piazza ternana), nonché un bilancino di precisione e materiale adatto per il confezionamento delle dosi. Tutto ciò che è stato rinvenuto in sede di perquisizione, compresi circa 2000 euro in contanti (presumibile provento dello spaccio), è stato sottoposto a sequestro mentre i due giovani albanesi sono stati arrestati e tradotti in carcere, a Sabbione, dove sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Terni.