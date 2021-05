Doveva essere in carcere, ma era in centro: preso dalla polizia

Lo spacciatore tunisino aveva in tasca anche due coltelli e una chiave inglese | Condotto a Capanne

Spaccio di droga e altri precedenti penali. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello. Ma gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli, durante un servizio di controllo, hanno trovato il tunisino girare per il centro storico.

In tasca aveva due coltelli a serramanico, una chiave inglese, uno spadino ed un flacone di metadone.

L’uomo, terminati gli atti relativi al suo deferimento all’autorità giudiziaria, per porto ingiustificato di oggetto da punta e taglio, per possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto in carcere a Capanne.