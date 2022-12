Doppio Lisi in avvio, poi super Gori: il Perugia batte il Venezia 2-1 | Pagelle - Tuttoggi

Al 13′ Gori nega superbamente a Crnigoj la rete del pari e due minuti dopo il Perugia trova ancora il raddoppio, sempre con Lisi, che questa volta con una conclusione improvvisa, tutta sua, cerca e trova l’incrocio dei pali.

Al 56′ ancora Gori a negare il gol agli ospiti, deviando sopra la traversa il tentativo ravvicinato di Pohjanpalo.

Il Perugia prova a replicare in contropiede, ma Olivieri non trova la porta.

Al 4′ di recupero Gori capitola sulla conclusione di Pohjanpalo, ma ormai non c’è più tempo per il Venezia per recuperare.

Tabellino e pagelle

Perugia -Venezia 2-1

8′ pt e 15′ pt Lisi (P), 49′ st Pohjanpalo

Perugia: Gori 7, Sgarbi 6.5, Curado 6.5, Dell’Orco 6.5, Casasola 6, Bartolomei 6.5, Santoro 6, Luperini 6.5, Lisi 8 (26′ st Rosi 6), Strizzolo 6 (26′ st Di Serio 6.5), Olivieri 6 (34′ st Kouan 6). All. Castori 7.

Venezia: Joronen 6, Wisniewskyi 6, Ceccaroni 5.5, Ceppitelli 6, Candela 5 (37′ st St Claire sv), Crnigoj 5 (21′ st Novakovich 5.5), Tessmann 6 (37′ st Busio sv), Fiordilino 5 (13′ st Anderson 5.5), Haps 5.5 (21′ st Pierini 6), Pohjanpalo 6, Johnsen 5. All. Vanoli 5.5.

Arbitro Rapuano di Rimini, Var Abbattista di Molfetta.