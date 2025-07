Doppio intervento del Sasu per salvare due escursionisti a Terni e Assisi - Tuttoggi.info

Proseguono senza sosta le attività operative del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), quotidianamente impegnato in interventi di soccorso lungo sentieri e aree impervie del territorio regionale.

Nella giornata odierna, la prima attivazione è giunta poco prima delle ore 13:00 per una persona infortunata a un arto inferiore all’interno del Parco della Cascata delle Marmore. La squadra del SASU, intervenuta sul posto, ha collaborato con il personale sanitario del 118 per stabilizzare l’infortunata e trasportarla fino all’ambulanza, che ha poi provveduto al trasferimento presso l’ospedale di Terni.

Intorno alle ore 14:30, una seconda richiesta di intervento ha riguardato una persona dispersa e in stato confusionale in un’area impervia del Bosco di San Francesco, nel Comune di Assisi. Il Tecnico di Centrale del SASU, in servizio presso la Centrale Unificata Regionale del 118 Umbria, ha attivato la procedura di geolocalizzazione e disposto l’intervento delle squadre di terra. Contestualmente è stato attivato dalla Centrale Regionale 118 anche l’elisoccorso “Nibbio 01” in configurazione Search and Rescue.

Grazie all’impiego dell’elisoccorso Nibbio 01, la persona è stata individuata in un’area impervia nei pressi del Molinaccio in una zona particolarmente difficile da raggiungere via terra. Una volta localizzata, l’equipaggio ha provveduto a calare sul punto il Tecnico di Elisoccorso del SASU mediante verricello. L’escursionista è stata poi recuperata a bordo dell’elicottero e affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione le proprie escursioni, dotarsi di attrezzatura adeguata e mantenere una costante attenzione alle proprie condizioni fisiche e all’ambiente circostante. In caso di emergenza, chiamare subito il Soccorso Alpino e Speleologico attraverso il Numero Unico Emergenza 112 e seguire le indicazioni degli operatori.