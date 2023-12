Doppio colpo ai distributori automatici delle scuole di Foligno - Tuttoggi.info

Ladri in azione in due scuole di Foligno, presi di mira i distributori automatici. Indagini in corso dei carabinieri

Doppio colpo nei giorni scorsi ai distributori automatici delle scuole di Foligno. Ad essere stati presi di mira sono stati la sede distaccata del liceo scientifico di via Benedetto Cairoli e l’istituto Orfini. I ladri hanno agito con un modus operandi simile. Allo scientifico hanno forzato la porta d’ingresso, mentre all’Orfini si sono introdotti da una finestra non allarmata. Quindi hanno rivolto le loro attenzioni ai distributori automatici, asportando il denaro presente all’interno.

In queste ore dovrebbe essere formalizzata la denuncia alle forze dell’ordine da parte del liceo, mentre i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal maggiore Agresti, sono già intervenuti all’istituto “Orfini” (dove il colpo è stato messo a segno giovedì scorso, prendendo di mira 3 distributori automatici) visto che, nel fuggire, i ladri hanno aperto una porta antipanico facendo scattare l’allarme. Il bottino sarebbe comunque irrisorio, visto il denaro non ingente contenuto all’interno delle macchinette per gli snack.

(foto di repertorio)