Dopo la statistica, le Olimpiadi di italiano: Mattia Pacelli arriva alle finali nazionali - Tuttoggi.info

Lo studente del liceo “Renato Donatelli” di Terni Mattia Pacelli, dopo la vittoria delle Olimpiadi Nazionali di Statistica, è arrivato primo alle selezioni regionali per le Olimpiadi di italiano. Il prossimo 21 aprile parteciparà alla quindicesima edizione delle finali nazionali, categoria Junior, a Salerno.

Mattia ha partecipato, insieme ad altri compagni del “Donatelli”, alla selezione di istituto che si è svolta lo scorso mese di febbraio. Superata la prova ha potuto accedere alle finali regionali dell’Umbria insieme agli alunni delle scuole superiori di tutta la regione, superando anche questo step. Mattia rappresenterà l’Umbria, alle finali nazionali di Salerno dove dovrà affrontare gli altri finalisti. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente del liceo Donatelli, Luciana Leonelli e dal corpo docente per questa nuova affermazione del 16enne ternano: “L’alunno Mattia Pacelli 2A ha conseguito uno straordinario risultato ai Campionati di Italiano 2026: si è classificato primo nella categoria Junior a livello regionale e per questo parteciperà alla finale nazionale in programma per il 21 aprile insieme ai migliori partecipanti a livello nazionale. Questo risultato è motivo di orgoglio per il Liceo “Renato Donatelli” ed è il frutto delle eccellenti competenze linguistiche, dell’impegno costante e dell’ingegno versatile dello studente” si legge nell’articolo pubblicato sul sito dell’istituto.