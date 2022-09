Dopo il Tar, Morroni: “Torna pienamente efficace il Calendario venatorio” VIDEO

La soddisfazione dell'assessore: da sabato può riprendere la piena attività venatoria come concordata

“Torna pienamente efficace il Calendario venatorio in Umbria”. L’assessore regionale alla caccia, Roberto Morroni, dopo essersi incontrato in videoconferenza con le associazioni venatorie, ha commentato in un video sui canali social l’esito del Tar che toglie la sospensiva inizialmente concessa precauzionalmente agli ambientalisti che avevano presentato ricorso contro l’apertura.

Morroni sottolinea come il giudizio dei giudici amministrativi riconosca indirettamente anche la qualità del lavoro svolto dall’assessorato e dagli uffici regionali. Il Tar, infatti, evidenzia come siano state sufficientemente argomentate le motivazioni con cui la Regione non ha tenuto conto del parere dell’Ispra, che chiedeva l’avvio della caccia per molte specie in una data successiva al primo ottobre.