Caccia, dopo il Tar sabato l’apertura generale come da Calendario venatorio

La Regione era stata infatti costretta a deliberare la modifica al Calendario venatorio fino al 29 settembre, con lo sto a molte specie (tra cui la lepre), riservandosi però di ripristinare il testo iniziale in caso di esito favorevole nel giudizio del Tar di martedì 20 settembre. Come poi avvenuto.

Le valutazioni del Tar

Davanti al Tar, nell’udienza di martedì mattina, erano comparsi i ricorrenti, le associazioni ambientaliste Wwf, LIPU, Legambiente, LAV, LAC, Enpa, rappresentati dall’avvocato Andrea Filippini. E, dall’altra parte, la Regione Umbria, con l’avvocato Anna Rita Gobbo. Ad opponendum, presenti anche Federcaccia rappresentata dall’avvocato Alberto Maria Bruni, e la Libera Caccia, difesa dall’avvocato Marzio Vaccari (di cui non è stata ammessa la seconda memoria, anche se è stata data facoltà di esporne le motivazioni).

Il Tar riconosce che il parere dell’Ispra è obbligatorio ma non vincolante. La Regione può anche superarne le valutazioni, dunque, nella stesura del Calendario venatorio, purché eventuali scelte difformi siano opportunamente motivate. Come fatto nel documento istruttorio allegato al Calendario venatorio.

Per i giudici amministrativi le argomentazioni degli ambientalisti circa le conseguenze sulla fauna selvatica di incendi e siccità non sono supportate da dati. Tanto più che nell’istruttoria è scritto che “le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo”.

L’udienza di merito fissata al 22 novembre, a questo punto, diventa dirimente sulle altre questioni poste dagli ambientalisti nel loro ricorso, legate alla chiusura della caccia per alcune specie.

Da sabato l’apertura generale

Da sabato 24 settembre, in Umbria, si può sparare come da Calendario venatorio anche alle seguenti specie: quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano e starna, nonché la piccola selvaggina (lepre, coniglio selvatico, volpe). Oltre a quelle per le quali la caccia si è aperta il 18 settembre: colombaccio, merlo e corvidi.