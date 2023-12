Dopo decenni il Comune torna ad assumere operatori polifunzionali - Tuttoggi.info

Gli operatori polifunzionali si occuperanno delle più svariate manutenzioni: riparazioni, supporto per il verde, cura degli arredi...

Dopo oltre 30 anni, il Comune di Terni torna ad assumere “operai”. Da qualche giorno, infatti, in forza al Municipio ternano ci sono 4 operatori polifunzionali, figura professionale che mancava da decenni, con i servizi di manutenzione esternalizzati.

“Gli osservatori più attenti – ha spiegato l’assessore Mascia Aniello – avranno notato che, a partire da questa settimana, per le vie della città si aggirano quattro nuovi addetti comunali con una funzione molto speciale. Si tratta di operatori polifunzionali, che si occuperanno delle più svariate manutenzioni, dalle riparazioni ai piccoli interventi di edilizia, da un supporto per la gestione del verde alla cura degli arredi urbani a molto altro ancora.

A Terni non venivano assunte figure di questo tipo da almeno 30 anni! Questo significa che ogni piccolo intervento, anche la posa in opera di due mattonelle sul marciapiede, doveva essere affidato a una ditta esterna, con enorme dispendio di tempo e risorse.

Grazie a un’intuizione del sindaco Stefano Bandecchi pochi giorni dopo essersi insediato, adesso potremo gestire internamente una gran mole di lavoro che deriva, ad esempio, dalle segnalazioni che pervengono quotidianamente dai cittadini, intervenendo più velocemente e a costi enormemente ridotti per un significativo numero di interventi. Dunque un benvenuto ai nuovi operatori! E grazie sin d’ora – conclude l’assessore – per l’impegno e l’energia che stanno già vivacemente dimostrando per contribuire a migliorare la nostra città. Buon lavoro!“.