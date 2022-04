Dopo 2 anni di stop torna la Processione del Cristo morto, le limitazioni al traffico - Tuttoggi

Alle ore 21 verrà riproposta, come detto, la processione del Cristo Morto che, partendo dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, terminerà in Piazza Gabriotti. A tale proposito il comandante e dirigente del Corpo di Polizia Municipale Joselito Orlando ha predisposto un’ordinanza di regolamentazione del traffico e sosta nel centro storico, la numero 63 del 12/04/2022, relativa ai luoghi di svolgimento del secolare rito religioso della tradizione pasquale.

Dalle ore 19 alle ore 23 divieto di transito e sosta in piazza Santa Maria Maggiore e Piazza Gabriotti. Dalle ore 20.30 alle 21.30 divieto di transito su Via Borgo Farinario (tratto compreso da Via Oberdan a Corso Vittorio Emanuele) e Via G. Marconi (tratto compreso da Via dei Gauri a Corso V.Emanuele). Dalle ore 20.30 alle ore 23, divieto di transito su Corso V. Emanuele, Piazza Gabriotti, Via S. Apollinare, C.so Cavour e Via della Pendinella. Sarà comunque interdetta la circolazione veicolare a tutti i veicoli sulle strade interessate dal percorso della Processione, al momento del passaggio della stessa.