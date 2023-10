Donna vuole entrare con un tirapugni in Tribunale, denunciata

Il metal detector all'ingresso ha suonato, la 35enne nella borsa aveva l'oggetto in metallo

Fermata mentre stava per entrare in Tribunale con un tirapugni. Il metal detector all’ingresso del Tribunale di Spoleto ha suonato e il personale di vigilanza le ha trovato il tirapugni in metallo, nella borsa.

Quindi è stata chiamata la polizia, che ha denunciato la donna all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il tirapugni, invece, è stato sottoposto a sequestro.