Donna trovata morta all’interno della sua auto

Si indaga sulle cause della morte della donna di 69 anni, residente in provincia di Firenze, trovata priva di vita domenica nella sua auto ferma in un’area di sosta lungo la Perugia – Ancona, all’altezza di Ripa.

L’allarme era stato dato da alcuni clienti dell’area insospettiti nel vedere l’anziana donna immobile all’interno dei veicolo. Quando però sono giunti i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale.

L’ipotesi è che la donna sia stata colta da un malore, ma sono in corso indagini per stabilire le cause del decesso ed accertate con non ci fossero altre persone con lei.

